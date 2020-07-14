COVID повлиял на внутренний туризм: россияне стали чаще летать на Алтай, в Хакасию и Бурятию

Туристический сезон в России можно признать состоявшимся. Сегодня об этом заявили в Ассоциации туроператоров нашей страны. На отечественных курортах ажиотаж. Кроме того, начали развиваться новые направления. В регионы, которые считались зонами индивидуального, а значит дорогого туризма, запущены чартерные рейсы.

«Я в данном случае имею в виду, прежде всего, Алтай и Бурятию. Ну и, наконец, постановку чартерных рейсов на таком направлении как Хакасия, которую до этого года, в принципе, никто не воспринимал как туристическое направление, тоже можно считать абсолютным прорывом этого сложного неоднозначного сезона», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В ассоциации считают, что это — реальная альтернатива заграничным курортам. Причем не уступающая по качеству сервиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие страны готовы принимать российских туристов.