COVID повлиял на внутренний туризм: россияне стали чаще летать на Алтай, в Хакасию и Бурятию
Как заявили в Ассоциации туроператоров России, на отечественных курортах также наблюдается ажиотаж, начали развиваться новые направления.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru
Туристический сезон в России можно признать состоявшимся. Сегодня об этом заявили в Ассоциации туроператоров нашей страны. На отечественных курортах ажиотаж. Кроме того, начали развиваться новые направления. В регионы, которые считались зонами индивидуального, а значит дорогого туризма, запущены чартерные рейсы.
«Я в данном случае имею в виду, прежде всего, Алтай и Бурятию. Ну и, наконец, постановку чартерных рейсов на таком направлении как Хакасия, которую до этого года, в принципе, никто не воспринимал как туристическое направление, тоже можно считать абсолютным прорывом этого сложного неоднозначного сезона», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В ассоциации считают, что это — реальная альтернатива заграничным курортам. Причем не уступающая по качеству сервиса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие страны готовы принимать российских туристов.
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