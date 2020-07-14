Какие страны готовы принимать российских туристов?
На данный момент восемь государств заявили о готовности открыть свои границы для россиян.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Вяткин, 5-tv.ru
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, готовые принимать российских туристов уже сейчас.
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, всего восемь государств заявили о желании открыть границы для россиян на «определенных, довольно необременительных условиях». Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.
Большинство из этих стран требуют справку об отсутствии коронавируса, подчеркнула Ломидзе во время брифинга в пресс-центре НСН.
Тем не менее, по ее словам, это еще не значит, что российские путешественники «смогут туда долететь». Данные направления будут доступны только после различных согласований и процедур, а также возобновления международного авиасообщения со стороны России.
Ранее 5-tv.ru писал, с какими странами Россия возобновит авиасообщение в первую очередь.
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