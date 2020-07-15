Главный эндокринолог Минздрава рассказал Путину о передовом лечении рака щитовидной железы

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Национального исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. В этом медучреждении сейчас лечат все эндокринные нарушения, которые только встречаются на планете, а также разрабатывают передовые методики борьбы с такими серьезными заболеваниями как сахарный диабет и рак щитовидной железы.

«Вы неоднократно мне рассказывали о работе центра. Мы знаем, что у Вас все время появляется что-то новое, очень интересное», — сказал Владимир Путин.

«Рак щитовидной железы — это самая главная проблема. 30–40% населения имеют вот эти узлы, эту опухоль. Мы научились это лечить, и сегодня мы придумали такую вещь, когда, удаляя рак щитовидной железы, мы сразу же стимулируем клетки», — ответил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов.

«Выздоровление — 95–98%?» — уточнил президент.

«95–98%. Выздоравливают», — подтвердил Иван Дедов.

По словам Ивана Дедова, России нужен закон о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода. Недостаток этого продукта в организме людей — главная причина многих серьезных недугов. Президент согласился, что нужно ускорить процесс.