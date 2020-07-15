Главный эндокринолог Минздрава рассказал Путину о передовом лечении рака щитовидной железы

Эфирная новость 15

Глава государства встретился с главой Национального исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Национального исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. В этом медучреждении сейчас лечат все эндокринные нарушения, которые только встречаются на планете, а также разрабатывают передовые методики борьбы с такими серьезными заболеваниями как сахарный диабет и рак щитовидной железы.

«Вы неоднократно мне рассказывали о работе центра. Мы знаем, что у Вас все время появляется что-то новое, очень интересное», — сказал Владимир Путин.

«Рак щитовидной железы — это самая главная проблема. 30–40% населения имеют вот эти узлы, эту опухоль. Мы научились это лечить, и сегодня мы придумали такую вещь, когда, удаляя рак щитовидной железы, мы сразу же стимулируем клетки», — ответил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов.

«Выздоровление — 95–98%?» — уточнил президент.

«95–98%. Выздоравливают», — подтвердил Иван Дедов.

По словам Ивана Дедова, России нужен закон о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода. Недостаток этого продукта в организме людей — главная причина многих серьезных недугов. Президент согласился, что нужно ускорить процесс.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:46
Жасмин указала подписчикам на важность размера женской груди
5:28
Главный эндокринолог Минздрава рассказал Путину о передовом лечении рака щитовидной железы
5:09
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
5:07
«Какая молодая Вера»: дочь Глаголевой показала архивное фото матери
4:46
Борец Махов стал победителем Олимпиады-2012 из-за дисквалификации соперников
4:24
«Меня даже не позвали!» — Бывшая жена Виктора Проскурина о его похоронах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок