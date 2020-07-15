Главный эндокринолог Минздрава рассказал Путину о передовом лечении рака щитовидной железы
Глава государства встретился с главой Национального исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.
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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru
Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Национального исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. В этом медучреждении сейчас лечат все эндокринные нарушения, которые только встречаются на планете, а также разрабатывают передовые методики борьбы с такими серьезными заболеваниями как сахарный диабет и рак щитовидной железы.
«Вы неоднократно мне рассказывали о работе центра. Мы знаем, что у Вас все время появляется что-то новое, очень интересное», — сказал Владимир Путин.
«Рак щитовидной железы — это самая главная проблема. 30–40% населения имеют вот эти узлы, эту опухоль. Мы научились это лечить, и сегодня мы придумали такую вещь, когда, удаляя рак щитовидной железы, мы сразу же стимулируем клетки», — ответил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов.
«Выздоровление — 95–98%?» — уточнил президент.
«95–98%. Выздоравливают», — подтвердил Иван Дедов.
По словам Ивана Дедова, России нужен закон о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода. Недостаток этого продукта в организме людей — главная причина многих серьезных недугов. Президент согласился, что нужно ускорить процесс.
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