Владимир Путин поздравил ВГТРК с 30-летним юбилеем

ВГТРК отмечает юбилей — 30 лет со дня образования. Телерадиокомпания — ровесница новой истории России, сегодня — крупнейший медиахолдинг, играющий ключевую роль в развитии цифрового телевидения в стране. Сейчас в него входят два федеральных и более 80 региональных телеканалов, четыре радиостанции. Программы привлекают людей разных интересов и возрастов. Коллектив ВГТРК поздравил президент. По его словам, компания всегда активно участвовала в жизни страны, а сотрудники неизменно находились на острие событий. Мы присоединяемся к поздравлениям.