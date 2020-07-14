Владимир Путин поздравил ВГТРК с 30-летним юбилеем
14 июля 1990 года Президиум Верховного Совета РСФСР учредил Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию.
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Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб, 5-tv.ru
ВГТРК отмечает юбилей — 30 лет со дня образования. Телерадиокомпания — ровесница новой истории России, сегодня — крупнейший медиахолдинг, играющий ключевую роль в развитии цифрового телевидения в стране. Сейчас в него входят два федеральных и более 80 региональных телеканалов, четыре радиостанции. Программы привлекают людей разных интересов и возрастов. Коллектив ВГТРК поздравил президент. По его словам, компания всегда активно участвовала в жизни страны, а сотрудники неизменно находились на острие событий. Мы присоединяемся к поздравлениям.
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