«Свадьба?» — Кети Топурия заинтриговала фанатов, засветив шикарное кольцо
Маленькая деталь на снимке звезды спровоцировала слухи о скором счастливом событии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @keti_one_official
Кети Топурия дала очередной повод поклонникам заподозрить ее в скорой свадьбе с новым возлюбленным. Певица выложила на своей странице в Instagram вполне обычное фото, на котором она с аппетитом ест в одном из столичных ресторанов.
«Кто любит кушать? Я люблю кушать!» — сопроводила снимок подписью знаменитость.
Случайно или намеренно, солистка A’Studio показала на снимке шикарное кольцо с огромным камнем, которое не укрылось от внимательных взглядов подписчиков. Некоторые посчитали, что фото вовсе не про еду, а про счастливое событие, которое, судя по признакам, уже не за горами.
«Ого, какое кольцо»;
«Тут не про покушать, а про кольцо»;
«А что это за стекляшка на пальце? Брелок?»;
«Ну, и что там с кольцом? Свадьба?» — спросили пользователи.
В последнее время Топурия часто провоцирует слухи вокруг своей личной жизни. Так, недавно на одном из фото звезда появилась в просторном платье, что заставило поклонников активно муссировать тему беременности певицы. С недавних пор Кети встречается с предпринимателем Львом Деньговым, с которым несколько недель назад впервые вышла в свет.
Ранее 5-tv.ru писал, что сексуальное фото Кети Топурии вызвало шквал критики среди пользователей.
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