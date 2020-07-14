«Свадьба?» — Кети Топурия заинтриговала фанатов, засветив шикарное кольцо

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Алиса Старжевская
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Маленькая деталь на снимке звезды спровоцировала слухи о скором счастливом событии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @keti_one_official

Кети Топурия дала очередной повод поклонникам заподозрить ее в скорой свадьбе с новым возлюбленным. Певица выложила на своей странице в Instagram вполне обычное фото, на котором она с аппетитом ест в одном из столичных ресторанов.

«Кто любит кушать? Я люблю кушать!» — сопроводила снимок подписью знаменитость.

Instagram @keti_one_official

Случайно или намеренно, солистка A’Studio показала на снимке шикарное кольцо с огромным камнем, которое не укрылось от внимательных взглядов подписчиков. Некоторые посчитали, что фото вовсе не про еду, а про счастливое событие, которое, судя по признакам, уже не за горами.

«Ого, какое кольцо»;

«Тут не про покушать, а про кольцо»;

«А что это за стекляшка на пальце? Брелок?»;

«Ну, и что там с кольцом? Свадьба?» — спросили пользователи.

В последнее время Топурия часто провоцирует слухи вокруг своей личной жизни. Так, недавно на одном из фото звезда появилась в просторном платье, что заставило поклонников активно муссировать тему беременности певицы. С недавних пор Кети встречается с предпринимателем Львом Деньговым, с которым несколько недель назад впервые вышла в свет.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексуальное фото Кети Топурии вызвало шквал критики среди пользователей.

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