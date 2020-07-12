«Что с губами?»: Кети Топурию раскритиковали за неудачное фото

Какой реакции ожидают звезды шоу-бизнеса, публикуя в Instagram пикантные фото и видео? Вероятно, бурю восторга, сотни тысяч просмотров и миллионы «лайков». Однако с каждым разом удивить искушенных поклонников становится все труднее. Так, один лишь «неправильный ракурс» может стать поводом для грандиозного скандала.

Недавно «под раздачу» попала солистка группы A’Studio Кети Топурия. Звезда выложила сексуальное фото в личном аккаунте, где позировала в шелковой пижаме на голое тело.

«Позднее утро…» — гласила подпись к снимку на английском.

Instagram @keti_one_official

Казалось, столь нежный, но вместе с тем пикантный образ Кети должен был вызвать небывалый восторг у ее поклонников. Но фолловеры лишь раскритиковали звезду, указав на недостатки во внешности: многим показалось, что губы артистки чересчур большие и больше смахивают на «пельмени».

«Сама — красавица! Но губы ужасны!»

«Что с вашими губами? С гиалуронкой переборщили?»

«Какие-то пельмени, а не рот. Ну, зачем так себя обкалывать?»

«Слишком неестественная», — возмущались юзеры.

Впрочем, сама звезда никак не реагировала на хейтеров. Вероятно, за долгие годы профессиональной карьеры, Топурия привыкла к негативу и завистникам, понимая, что какие-либо объяснения в данном случае не нужны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурию в свободном платье заподозрили в беременности.