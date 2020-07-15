В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России с 15 июля, сообщает РИА Новости. Соответствующее приложение для мобильных устройств уже доступно для скачивания пользователями в AppStore и Google Play.

В нашей стране юзеры смогут получить доступ к платной премиум-версии, семейному тарифу и бесплатной версии, содержащей рекламу. Spotify предложит россиянам ряд эксклюзивных функций: персонализированные музыкальные рекомендации, поиск отечественных и зарубежных новинок, а также уникальные плейлисты.

Отдельно стоит отметить интеграцию сервиса с Instagram, которая позволит делиться треками с подписчиками в сторис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сервис «Клипы» ВКонтакте собрал более трех миллиардов просмотров за месяц.