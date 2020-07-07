Сервис «Клипы» ВКонтакте собрал более трех миллиардов просмотров за месяц

|
Марина Неруцких
23

Новый формат привлек внимание более 44 миллионов человек.

Сервис «Клипы» ВКонтакте собрал более трех миллиардов просмотров за месяц

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте подвела итоги первого месяца работы сервиса «Клипы». Новый формат определенно полюбился пользователям социальной сети, набрав более трех миллиардов просмотров.

За прошедший месяц клипы посмотрели более 44 миллионов человек, поставившие около 116,2 миллиона отметок «Нравится» и написавшие почти 1,7 миллиона комментариев.

Самый «усидчивый» зритель установил рекорд: им было отсмотрено 37 733 ролика. Самым популярным эффектом дополненной реальности в «Клипах» оказались «Жесты на скорость». Пользователю предлагается выполнить задание и уложиться в десять секунд, а лучше — еще быстрее.

Самые ловкие участники показывают пять жестов за две секунды и активно делятся своими достижениями с друзьями.

ВКонтакте

Ранее 5-tv.ru привел мнение экспертов по поводу самых высокооплачиваемых профессий на «удаленке».

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
«Замечательная девочка»: падчерица Семака выложила первое фото своей малышки
14:56
Синоптики спрогнозировали высокий риск появления смерчей над Черным морем
14:46
«Лечу помогать!» — Елена Малышева отправилась в США, чтобы снова стать бабушкой
14:35
Сервис «Клипы» ВКонтакте собрал более трех миллиардов просмотров за месяц
14:24
В доме экс-замглавы ГУ МВД Петербурга Ивана Абакумова проводят обыск
14:14
В воронке от упавшего снаряда нашли останки советских солдат — видео

Сейчас читают

«Ой, вы и своего взяли»: Самойлова сделала романтичные фото с Джиганом и оленями
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Фабрики» Алалыкина общается с внешним миром с позволения супруга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок