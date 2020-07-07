Сервис «Клипы» ВКонтакте собрал более трех миллиардов просмотров за месяц

ВКонтакте подвела итоги первого месяца работы сервиса «Клипы». Новый формат определенно полюбился пользователям социальной сети, набрав более трех миллиардов просмотров.

За прошедший месяц клипы посмотрели более 44 миллионов человек, поставившие около 116,2 миллиона отметок «Нравится» и написавшие почти 1,7 миллиона комментариев.

Самый «усидчивый» зритель установил рекорд: им было отсмотрено 37 733 ролика. Самым популярным эффектом дополненной реальности в «Клипах» оказались «Жесты на скорость». Пользователю предлагается выполнить задание и уложиться в десять секунд, а лучше — еще быстрее.

Самые ловкие участники показывают пять жестов за две секунды и активно делятся своими достижениями с друзьями.

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Ранее 5-tv.ru привел мнение экспертов по поводу самых высокооплачиваемых профессий на «удаленке».