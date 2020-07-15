Неуловимые пешеходы? В России собираются остудить пыл гонщиков на электросамокатах

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После выхода из самоизоляции в стране бум электронные индивидуальные средства передвижения. Однако это стало проблемой для всех участников дорожного движения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Экономическая статистика озадачила дорожных инспекторов. В России после выхода из самоизоляции бум продаж электросамокатов. Ритейлеры электроники и бытовой техники говорят о росте на 25% в штуках и на 70% в деньгах, крупнейший интернет-магазин хвастается прибавкой + 350%.

Средний чек в 18 тысяч с небольшим делает самокат с батарейкой конкурентом велосипеда и убийцей бензинового мопеда. Причем в отличие от них — эти двухколесные никак не прописаны в ПДД, юридически самокатчик — пешеход. При том, что некоторые модели разгоняются до 100 километров в час!

Попытка Минтранса в конце прошлого года ввести в ПДД понятие «средства индивидуальной мобильности» — так и осталась на бумаге в виде проекта. Хотя даже знаки придумали. Получается на дорогах все больше неуловимых участников дорожного движения и это проблема для всех. Как с ней справиться, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

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Неуловимые пешеходы? В России собираются остудить пыл гонщиков на электросамокатах

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