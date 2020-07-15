Солнечные батареи принесут свет и тепло в горные районы Кузбасса
Только так оказалось возможным создать светлое будущее для таежных поселков, расположенных в труднодоступных местах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Schulz, 5-tv.ru
Бесперебойный источник энергии получили жители отдаленных таежных поселков Кузбасса. Десятки горных районов региона оснастят солнечными батареями. Это единственное решение проблемы с электроснабжением для таких труднодоступных мест. Энергии солнца хватит для работы всей бытовой техники.
Об этом жители могли только мечтать, не в каждом доме есть телевизор или холодильник. Включенная лампочка и та, считается роскошью. О светлом будущем поселков Горной Шории — Сергей Лесков.
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