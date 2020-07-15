Хомяк под личным контролем экипажа: как возвращали домашних животных в Россию

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Любимцы нескольких российских семей стали заложниками ситуации во время эвакуации из Шанхая. Хозяева их вынуждены были там оставить. Но битву за них продолжали все это время.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

В Москву вернули домашних питомцев, застрявших во время карантина в Китае. Когда россиян вывозили спецрейсом из Шанхая, места для животных в самолете не хватило.

И вот теперь они вернулись домой, благодаря волонтерским проектам «Мы вместе» и «Своих не бросаем». Собственно, хозяева не собирались бросать их в другой стране на произвол судьбы. Животные оказались заложниками ситуации. В начале июля на рейс Шанхай — Москва, желающих вылететь со своими питомцами было слишком много. И авиакомпания отказалась брать всех животных на борт. Многим пришлось прямо в аэропорту решать где и с кем оставить своих собак и кошек.

Хорек по кличке ДжиДжи летел можно сказать в первом классе — в салоне. Хорьки тяжелее всего переносят воздушные путешествия. Им нужны особые условия. Екатерина Сутормина специально прилетела из Сочи, чтобы быстрее забрать Джи-Джи. А в Китае для него даже пришлось снимать квартиру.

За долгожданной и трогательной встречей наблюдал Олег Барышев.

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