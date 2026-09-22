Не навлечь грех: можно ли выбрасывать старые календари с иконами и вещи умерших

Год прошел, церковный календарь на стене пора обновить. И если обычный по привычке выбрасывают, то не будет ли грешно поступить также с православным? Ведь на его страницах напечатаны иконы.

Вопросов об особых для верующих людей вещах много. Вот, например, что делать с одеждой, которая осталась после усопшего? Можно ли отдавать ее другим или лучше выбросить?

Эксклюзивно для 5-tv.ru на эти вопросы ответил руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Какие вещи в православии считаются сакральными

Грех ли выбрасывать крестик, вещи умершего, иконы. Фото: РИА Новости/Артем Житенев

В православии материальное важно, но не первостепенно.

«Вещи не могут быть святыми или не святыми сами по себе. Никакие, вообще никакие. Сакральным может быть какое-то пространство, вещи, которые в нем находятся, потому что они находятся в этом пространстве, а само оно определяется как сакральное», — рассказал Волков.

Место будет особенным, поэтому к нему нужно относиться с пиететом и вниманием.

«Ни к каким вещам не нужно относиться как к источнику злого или чего-то доброго», — отметил священник.

Как православным христианам поступать с вещами умерших близких

Грех ли выбрасывать крестик, вещи умершего, иконы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Церковь отрицает суеверие, что вещи умершего могут нести в себе какую-то энергию или дух покойного.

«Человек носил вещи в своей жизни, и ничто с ними ни к кому не переходит, ничто в них не живет, не остается. Это просто вещи из обычных волокон, ткани, пластика, дерева, металла и так далее. Металл, дерево и пластик не напитываются каким-то духом, поэтому нужно к ним относиться очень просто», — убежден Волков.

Если хочется сохранить их как память — можно оставлять. Если же среди одежды усопшего нашлись предметы, которые можно носить, их лучше всего отдать нуждающимся.

«Это будет правильный поступок, потому что вещи этого мира должны продолжать служить этому миру. И как раз нечто духовное тут тогда и возникает, потому что одежда переходит тому, кто в ней нуждается, возникает уже некоторая иная связь», — подчеркнул священник.

Какое отношение к вещам церковь осуждает

Грех ли выбрасывать крестик, вещи умершего, иконы. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Не стоит придавать одежде усопшего особое значение.

«Эти вещи еще пять минут назад были вещами живого человека, а теперь он умер, и что, эти вещи вдруг наполнились чем-то особенным? Ну конечно нет», — улыбнулся священник.

Обычно вещи, которые были на человеке в момент смерти, а также простыни и одежда утилизируются. Их не нужно специально сжигать — достаточно просто выбросить.

«Ритуального отношения, конечно, церковь не поддерживает. <…> И не думайте, что с этими вещами что-то на кого-то каким-то образом перейдет — злое или хорошее. Это суеверие. Оно ни на чем, кроме как на языческом нездоровом восприятии усопшего, не основано», — предупредил Волков.

Главное — молиться о душе умершего человека.

Как правильно избавляться от вещей с православной символикой

Грех ли выбрасывать крестик, вещи умершего, иконы. Фото: РИА Новости/Елизавета Семина

Отдельный вопрос касается церковных календарей и других предметов, на которых напечатаны иконы или кресты.

«Икона и крест — это два типа изображений, к которым мы призваны относиться с уважением. Проблемы такой раньше никогда не было, потому что иконы всегда были только в святом месте, их было мало», — пояснил Волков.

Однако в условиях тиражирования любых изображений, в том числе и церковных, проблема действительно появилась. Изображения храмов, крестов и святых сейчас печатают на конфетах, обложках, стаканчиках и упаковках. Церковь убеждена, что печатать на общеупотребимых вещах изображения святых или крестов недопустимо.

Если церковный календарь или другое изображение пришло в негодность, хранить его необязательно.

«Лучше всего это куда-нибудь выбросить в какое-нибудь непопираемое место или порвать совсем на мелкие части. Лучше выбросить так, чтобы не было цельного изображения, либо сжечь», — пояснил Волков.

Если на одной из страниц был напечатан крест или икона, ее стоит утилизировать отдельно. Вырвать из периодики, порвать, сжечь или просто убрать.

Некоторые люди думают, будто старые иконы, крестики и другие церковные предметы нужно отдать церкви — это заблуждение.

«Приносить всякие-разные старые иконы и прочее в храмы не нужно. В храмах нету каких-то мусоросжигательных заводов, в которые можно приносить все», — заключил Волков.