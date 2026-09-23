«После вторых родов»: Решетова планирует еще одну операцию на груди

Решетова избавится от имплантатов в груди после рождения второго ребенка

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати планирует сделать еще одну операцию на груди. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

Instagram*/a.reshetova

Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков о том, не хотела бы она вернуть естественную форму груди, модель отметила, что этот шаг у нее в планах.

«Да, после вторых родов и ГВ (грудного вскармливания. — Прим. ред.) сразу сделаю операцию. Я уже все спланировала. Это будет моя лучшая форма тела. <…> Правда, если сразу за третьим не пойти», — заявила Решетова.

Также она показала свою фигуру до того, как сделала пластическую операцию. На фото, где ей всего 18 леи и ее тело все еще «100% натуральное». Модель призналась, что в имплантатах не было необходимости. И если бы спросили ее сегодняшнюю делать операцию или нет, она отказалась бы, так как стала больше любить себя настоящую. Но к этому Решетова шла долгие годы.

Однако о хирургическом вмешательстве она не жалеет, так как операция ей была нужна не столько для физического усовершенствования, сколько для психологического роста.

«Необходимости в операциях не было. Была необходимость поверить в себя или найти поддержку в близком человеке, которой нахватало долгое время», — откровенничала модель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Тимати и Анастасии Решетовой Ратмир не пошел в первый класс. Поклонники знаменитостей были уверены, что мальчик начал обучение в школе, но оказалось, что он еще ходит в подготовительную группу детского сада.

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