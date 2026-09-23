Напал на стоянке: медведь задрал мужчину в лесничестве Красноярского края

Медведь убил мужчину в лесничестве Красноярского края. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК) России.

«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливаются обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в результате нападения медведя», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что погибший работал лесозаготовителем и сторожем на территории Епишинского участкового лесничества. Оно находится недалеко от деревни Потапово Енисейского муниципального округа.

Животное напало на мужчину ночью 23 сентября на территории стоянки грузового транспорта. От полученных травм он скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые для установления обстоятельств случившегося мероприятия.

В этом округе из-за хищников уже был введен режим повышенной готовности. За сентябрь там ликвидировали 73 медведя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Киренском районе Приангарья Иркутской области медведь напал на людей, собиравших ягоды. Двое мужчин, 55 и 65 лет, погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.