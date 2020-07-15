Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши, представившись генсеком ООН
Алексей Столяров и Владимир Кузнецов вывели лидера страны на откровенный разговор об «истинном разносчике» коронавируса.
Фото: ТАСС / OMER MESSINGER, 5-tv.ru
Пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные в сети как Лексус и Вован, пообщались по телефону с вновь избранным лидером Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Беседу любители нестандартных розыгрышей начали с поздравления со вступлением Дуды в полномочия президента. «Генсек» отметил его заслуги перед обществом, а также поинтересовался, какова в стране обстановка с коронавирусом и как в этой связи прошли перевыборы.
«Ситуация достаточно хорошая. На выборы это вообще никак не повлияло. Никакой опасности нет!» — тут же заметил польский лидер.
В свою очередь, пранкеры напомнили, что их ближайший сосед — Украина — не отличается «хорошими» показателями по уровню заболеваемости COVID-19. Что, несомненно, вызывает беспокойство у «представителя ООН».
Ухватившись за поданную идею, Анджей Дуда тут же заметил, что все случаи заражения в стране — порядка 38 тысяч — результат «проделок украинцев». Именно они, по словам президента Польши, являются основным источником распространения болезни. Почему? Потому их население в стране преобладает.
«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины», — конкретизировал Дуда.
В заключение лидер государства отметил, что так или иначе держит ситуацию с коронавирусом «под четким контролем».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские пранкеры Лексус и Вован разыграли принца Гарри, представившись Гретой Тунберг.
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