Названа причина смерти беременной на восьмом месяце звезды Instagram

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Виктория Андреева
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Николь Теи скончалась в минувшие выходные.

Фото, видео: Instagram @nicoletheatv

Новость о внезапной кончине 24-летней Insta-блогерши Николь Теи, находящейся на восьмом месяце беременности, шокировала не только ее близких родственников и знакомых, но и верных поклонников. Несколько дней фолловеры гадали, что могло спровоцировать быструю смерть юной и здоровой красавицы. Результат вскрытия поверг их в настоящий ступор.

По информации Daily Mail, официальной причиной смерти Николь назван обширный инфаркт. При этом, как утверждают родственники Теи, к этому не было никаких предпосылок. Лишь за несколько дней до кончины звезда Instagram жаловалась на общее недомогание, сетуя, что нечто «убивает ее изнутри».

«Она говорила своему парню о болях в груди и спине. Жаловалась, что ей трудно дышать. Мы думаем, что ранее она могла перенести сильнейший сердечный приступ. Возможно, даже остановку сердца», — заявил дядя покойной Чарльз Мюррей.

Instagram @nicoletheatv

Вместе с тем поклонников удивляет и тот факт, что медикам не удалось спасти восьмимесячного сына девушки, названного Рейном. В связи с чем пользователи предполагают, что истинная причина смерти Теи могла быть гораздо серьезнее.

«Наши сердца действительно разбиты, и мы изо всех сил пытаемся справиться с произошедшим», — прокомментировала ситуацию мама Николь, попросив избавить ее от лишних расспросов.

Instagram @nicoletheatv

«В это невозможно поверить! Кажется, тут все гораздо хуже…»

«Бедная Николь. За что ей это наказание?»

«Какой кошмар! Я до сих пор не могу прийти в себя… Разве такое вообще возможно?»

«Ну, как это могло произойти с такой красавицей и умницей? Бедное дитя…» — недоумевали шокированные пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 16-летней мировой звезды TikTok Сии Каррар.

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