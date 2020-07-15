Названа причина смерти беременной на восьмом месяце звезды Instagram
Николь Теи скончалась в минувшие выходные.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @nicoletheatv
Новость о внезапной кончине 24-летней Insta-блогерши Николь Теи, находящейся на восьмом месяце беременности, шокировала не только ее близких родственников и знакомых, но и верных поклонников. Несколько дней фолловеры гадали, что могло спровоцировать быструю смерть юной и здоровой красавицы. Результат вскрытия поверг их в настоящий ступор.
По информации Daily Mail, официальной причиной смерти Николь назван обширный инфаркт. При этом, как утверждают родственники Теи, к этому не было никаких предпосылок. Лишь за несколько дней до кончины звезда Instagram жаловалась на общее недомогание, сетуя, что нечто «убивает ее изнутри».
«Она говорила своему парню о болях в груди и спине. Жаловалась, что ей трудно дышать. Мы думаем, что ранее она могла перенести сильнейший сердечный приступ. Возможно, даже остановку сердца», — заявил дядя покойной Чарльз Мюррей.
Вместе с тем поклонников удивляет и тот факт, что медикам не удалось спасти восьмимесячного сына девушки, названного Рейном. В связи с чем пользователи предполагают, что истинная причина смерти Теи могла быть гораздо серьезнее.
«Наши сердца действительно разбиты, и мы изо всех сил пытаемся справиться с произошедшим», — прокомментировала ситуацию мама Николь, попросив избавить ее от лишних расспросов.
«В это невозможно поверить! Кажется, тут все гораздо хуже…»
«Бедная Николь. За что ей это наказание?»
«Какой кошмар! Я до сих пор не могу прийти в себя… Разве такое вообще возможно?»
«Ну, как это могло произойти с такой красавицей и умницей? Бедное дитя…» — недоумевали шокированные пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 16-летней мировой звезды TikTok Сии Каррар.
Читайте также
52%
-0.33 80.84
0.22
Нашли ошибку?