Кто из россиян может рассчитывать на две крупные выплаты с 15 июля?
Эксперты рассказали, кто и какие условия обязан соблюсти при подаче заявки на финансовую помощь.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Многие россияне смогут получить еще две социальные выплаты от государства, начиная с 15 июля. Общий размер компенсации на гражданина составит более 21 тысячи рублей, передает «Экономика сегодня».
Отмечается, что эти средства призваны поддержать деятельность российских предпринимателей в условиях кризиса на фоне пандемии COVID-19. Так, первая целевая субсидия составит 15 тысяч рублей и будет направлена на профилактику инфицирования коронавирусом на рабочих местах. Предполагается, что эти деньги также покроют расходы на дезинфекцию и санобработку помещений.
«Эти деньги предназначены бизнесу, работа которого основывается на взаимодействии людей. Речь идет о торговле, большинстве услуг, общественном питании, индустрии красоты, спорте и туризме», — отмечает издание.
Размер второй выплаты бизнесменам напрямую зависит от количества наемных сотрудников: за каждого из них предприниматель получит 6,5 тысячи рублей. В случае отсутствия рабочей силы доступна будет лишь первая субсидия.
Перед подачей заявления на получение компенсации следует убедиться в соблюдении ряда условий:
- гражданин, оформляющий заявку, должен быть представителем малого или среднего бизнеса;
- на счету юридического лица не должно быть задолженностей по налогам и иного рода сборам более чем на 3 тысячи рублей;
- заявитель не должен находится на стадии оформления банкротства или ликвидации бизнеса.
Предоставление вышеуказанных субсидий продлиться вплоть до 15 августа. Оформить заявку можно как при посещении налоговых органов РФ, так и в онлайн-режиме. Узнать заранее, положены ли конкретной компании какие-либо государственные выплаты, можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще меры поддержки для бизнеса утвердило правительство РФ.
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