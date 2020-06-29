Какие меры поддержки для бизнеса утвердило российское правительство?
Согласно нововведения, в список пострадавших от пандемии СОVID отраслей включены железнодорожные и водные перевозки.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
В правительстве подписан документ о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. В список пострадавших отраслей включены железнодорожные и водные перевозки. Теперь им положены отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, а также мораторий на банкротство.
Кабмин также утвердил субсидии для банков, которые будут выдавать льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам. Скидка на получение займа на новый отечественный автомобиль при этом составит от 10 до 25%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Национальная Медиа Группа» запустила проект по поддержке малого и среднего бизнеса.
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