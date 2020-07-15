«Пелагею видели с другими мужчинами до развода» — подруга Телегина
По словам знакомой хоккеиста, спортсмена напрасно подозревают в том, что именно он разрушил брак.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Подруга хоккеиста, нападающего ЦСКА Ивана Телегина опровергла сплетни о том, что именно спортсмен разрушил брак с певицей Пелагеей. В сети не утихают слухи о том, что якобы именно олимпийский чемпион изменял своей жене, в результате чего семья распалась. Однако знакомая Телегина в интервью KP.RU назвала другую версию разрыва знаменитостей. По ее словам, ревновать супруга заставляла как раз исполнительница.
«Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится!» — возмутилась подруга хоккеиста.
Она отметила, что у Пелагеи очень властный характер, с которым тяжело смириться. Теперь якобы артистка препятствует его встречам с дочерью Таисией и пытается добиться больших алиментов.
«Иван получает ежемесячно около 3,5 млн рублей. И Пелагея считает, что по закону она имеет право на четверть этих денег. То есть на 875 тысяч рублей», — цитирует свой источник KP.RU.
Ранее поклонники обсуждали, что брак Пелагеи и Телегина рухнул из-за новой возлюбленной хоккеиста. Сейчас спортсмен счастлив с владелицей турфирмы Марией Гончар. В то же время Пелагея на фоне бракоразводного процесса потеряла голос.
Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие алименты может рассчитывать певица Пелагея после развода с Иваном Телегиным.
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