Подруга хоккеиста, нападающего ЦСКА Ивана Телегина опровергла сплетни о том, что именно спортсмен разрушил брак с певицей Пелагеей. В сети не утихают слухи о том, что якобы именно олимпийский чемпион изменял своей жене, в результате чего семья распалась. Однако знакомая Телегина в интервью KP.RU назвала другую версию разрыва знаменитостей. По ее словам, ревновать супруга заставляла как раз исполнительница.

«Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится!» — возмутилась подруга хоккеиста.

Она отметила, что у Пелагеи очень властный характер, с которым тяжело смириться. Теперь якобы артистка препятствует его встречам с дочерью Таисией и пытается добиться больших алиментов.

«Иван получает ежемесячно около 3,5 млн рублей. И Пелагея считает, что по закону она имеет право на четверть этих денег. То есть на 875 тысяч рублей», — цитирует свой источник KP.RU.

Ранее поклонники обсуждали, что брак Пелагеи и Телегина рухнул из-за новой возлюбленной хоккеиста. Сейчас спортсмен счастлив с владелицей турфирмы Марией Гончар. В то же время Пелагея на фоне бракоразводного процесса потеряла голос.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие алименты может рассчитывать певица Пелагея после развода с Иваном Телегиным.