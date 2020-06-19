На какие алименты может претендовать Пелагея после развода с Телегиным

Пелагея и ее бывший муж — хоккеист Иван Телегин не смогли полюбовно договориться о размере алиментов на содержание общей трехлетней дочери Таисии. Певица подала иск в Никулинский районный суд, который сегодня предварительно приступил к рассмотрению дела.

По информации сайта KP.RU, четверть ежемесячного дохода нападающего ХК ЦСКА и игрока сборной России составляет около 1,5 миллиона рублей, однако скорее всего адвокаты Ивана Телегина будут настаивать на фиксированной сумме в размере 500-700 тысяч рублей в месяц. Так часто поступают мужчины с высокими доходами. В качестве аргументов в пользу уменьшения алиментов могут предоставить суду документы о наличии у спортсмена еще одного ребенка от гражданского брака, а также о возможном снижении доходов. Все это станет понятно в ближайшее время — первое заседание назначено на 26 июня.

Что касается раздела имущества, что здесь паре договориться удалось: каждый из супругов остается при своих домах и квартирах.

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О том, что 33-летняя певица и 28-летний хоккеист решили разойтись после четырех лет брака, стало известно в самом конце прошлого года. Как ранее сообщал 5-tv.ru, официально документы на развод Пелагея подала в мае. Иван Телегин перестал скрывать свою новую пассию — бизнесвумен Марию Гончар.