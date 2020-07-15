Почти 24 миллиона тестов на COVID-19 проведено в России
Общее число выписанных пациентов уже более полумиллиона человек.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Почти 10,5 тысяч человек вылечились от коронавируса в России за последние сутки. Это максимальная цифра с 24 июня. Общее число выписанных пациентов уже больше полумиллиона. Доля выздоровевших — более 70%.
Как сообщает оперативный штаб, количество новых случаев не превышает 6,5 тысяч. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Москве и Подмосковье. В целом в стране суточный рост уже девять дней подряд — менее одного процента. В России проведено почти 24 миллиона тестов на коронавирус.
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