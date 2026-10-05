На атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» вспыхнул пожар
Возгорание случилось во время технических работ на борту корабля.
Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson / TT
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На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» вспыхнул пожар. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.
«Пожар возник в понедельник, 5 октября, на авианосце «Шарль де Голль» после «работ по газовой резке», — говорится в материале.
Огонь удалось потушить. Известно, что корабль в этот момент находился в главном военном порту Франции на техническом обслуживании.
В июле «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карибском море недалеко от острова Мона в Пуэрто-Рико перевернулось самодельное судно. На его борту находились около 60 человек. В результате происшествия двое погибли.
Перед крушением на судне произошла драка. Несколько человек получили ранения мачете, после чего пассажиры начали прыгать в воду. Спасательных жилетов у них не было.
Сотрудники экстренных служб нашли людей в море и доставили их в безопасное место. В операции участвовали Береговая охрана США, полиция Пуэрто-Рико и другие службы.
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