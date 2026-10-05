На атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» вспыхнул пожар

На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» вспыхнул пожар. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.

«Пожар возник в понедельник, 5 октября, на авианосце «Шарль де Голль» после «работ по газовой резке», — говорится в материале.

Огонь удалось потушить. Известно, что корабль в этот момент находился в главном военном порту Франции на техническом обслуживании.

В июле «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карибском море недалеко от острова Мона в Пуэрто-Рико перевернулось самодельное судно. На его борту находились около 60 человек. В результате происшествия двое погибли.

Перед крушением на судне произошла драка. Несколько человек получили ранения мачете, после чего пассажиры начали прыгать в воду. Спасательных жилетов у них не было.

Сотрудники экстренных служб нашли людей в море и доставили их в безопасное место. В операции участвовали Береговая охрана США, полиция Пуэрто-Рико и другие службы.

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