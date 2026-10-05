Разлил масло: курьер жестоко отомстил женщине за замечание

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Василиса Власова
Василиса Власова 18 0

Потерпевшая подала заявления в полицию и прокуратуру.

Курьер облил дверь клиентки после замечания

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

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Курьер облил дверь клиентки после замечания о доставке в Екатеринбурге

После замечания со стороны клиентки доставщик еды облил растительным маслом дверь ее квартиры в Екатеринбурге. Об этом 5-tv.ru сообщила сама пострадавшая.

В день происшествия Ирина заказала фастфуд, но доставка задержалась на десять минут. Когда она поинтересовалась, чем вызвана задержка, мужчина ушел раздосадованным. Спустя полчаса курьер в компании неизвестного облил входную дверь в квартиру пострадавшей растительным маслом.

Ирина уже подала заявления в полицию и прокуратуру. В доставке ей компенсировали стоимость заказа и пообещали провести проверку внутри компании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оскорбившийся на замечание собачник поджег школу-интернат в Омске. Вечером того же дня сторож учебного заведения попросила мужчину с питомцем уйти из-за выгула пса на территории. Тот вернулся и отомстил. Полиция задержала омича,. Оказалось, что перед прогулкой он выпил бутылку коньяка. Позже поджигатель говорил, что он переживает за детей.

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