Речной трамвайчик отправился в свободное плавание и протаранил четыре судна в Петербурге
Транспортная прокуратура Северо-Запада выясняет обстоятельства инцидента в центре Северной столицы.
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Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан, 5-tv.ru
Транспортная прокуратура Северо-Запада выясняет обстоятельства инцидента в Петербурге — этим утром в самостоятельное плавание отправился речной трамвайчик. Прогулочный теплоход «Чайка» отошел от причала на канале Грибоедова, начал дрейфовать и в итоге протаранил четыре судна, они получили небольшие повреждения. Перехватили «Чайку» только у Казанского собора.
Как сообщает транспортная полиция, трамвайчик просто плохо привязали — из-за ветра и волн произошло открепление веревочных тросов. Правда, у капитана — другая версия.
«Мы на ночь оставили пароход под охраной. Возможно, с Думской гуляла молодежь, забежала на пароход и отвязала его», — озвучил свое мнение капитан «Чайки» Тимур Яценко.
Первоначальная версия о том, что судном управлял нетрезвый капитан, не подтвердилась.
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