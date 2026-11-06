Без споров за наследство? Кто получит имущество Екатерины Райкиной

Единственный наследник первой очереди Екатерины Райкиной, ее сын Алексей

Единственным наследником первой очереди заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной является ее сын Алексей Яковлев. Об этом сообщило издание aif.ru.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди — дети, супруг, родители, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так что если последняя воля актрисы не была заверена нотариально, то все имущество перейдет единственному наследнику первой очереди, сыну.

Известно, что дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе жила в квартире родителей. Пятикомнатная жилплощадь была выделена их семье лично генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым в 1966 году. Квартира располагается на первом этаже дома номер пять в Благовещенском переулке Москвы.

Из-за того, что мать Райкиной в этом доме тяжело болела, данную жилплощадь в семье в шутку называли «нехорошей». После смерти родителей помещение перешло по наследству их детям. У актрисы есть брат, народный артист России Константин Райкин.

В последние годы жизни Екатерина Райкина активно занималась разбором и систематизацией семейных архивов. Неизвестно, принадлежали ли ей единоличные права на владение этими материалами. Если да, то и они станут частью ее наследства.

Заслуженная артистка умерла 3 ноября. Ей было 88 лет. Сердце актрисы остановилось в одной из московских клиник. Ее госпитализировали в начале октября с подозрением на острое кишечное кровотечение. В последние дни своей жизни она практически не вставала с кровати, но оставалась в сознании и здравом уме.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Впервые вышла на сцену театра, по воли случая, в 12 лет. Актриса, игравшая Козетту в постановке «Отверженные», заболела, и Райкина ее подменила.

Позже артистка окончила Щукинское училище и более 50 лет служила в театре имени Вахтангова.

Ранее Константин Райкин рассказал о последнем разговоре с умирающей сестрой. Семья старалась проводить с актрисой как можно больше времени. Они пытались отвлечь ее от страданий.

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