«Не надо Лизу прописывать»: Экс-супруга Авербуха боится за наследство сына

Бывшая жена Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева призвала своего экс-супруга быть осторожнее с его возлюбленной Лизой Арзамасовой.

Как заявила Лобачева в интервью KP.RU, она беспокоится, что их общий с Авербухом сын Мартин может остаться без наследства. По ее словам, она попросила сына передать отцу, чтобы он ни в коем случае не прописывал у себя 25-летнюю избранницу.

«Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» — привела Лобачева подробности своего разговора с Мартином.

По признанию фигуристки, из-за большой разницы в возрасте она подозревает в нынешней пассии Авербуха чисто меркантильный интерес.

«Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее», — сказала она и добавила, что главное, чтобы Авербух «все оставил своему сыну».

Ранее 5-tv.ru писал, что журналистка Елена Родина раскрыла, что роман между Ильей Авербухом и Лизой Арзамасовой начался еще в 2012 году, когда звезде «Папиных дочек» было всего 17 лет.