Роман Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой начался еще в 2012 году

Несколько недель назад стало известно, что 46-летний бывший фигурист Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Аразамасова встречаются. Факт отношений лично подтвердил Авербух в телефонном разговоре с 5-tv.ru. Но роман они начали не в 2020-м, а много лет назад, когда звезде ситкома «Папины дочки» еще не было 18 лет, сообщает сайт KP.RU.

По словам журналистки и ведущей шоу «Фигурвью», на которую ссылается издание, в 2012-м фигурист уже состоял в отношениях с 17-летней актрисой и именно поэтому, пригласил ее на главную роль в шоу «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Также Елена Родина уверена, что именно Арзамасова настояла на том, чтобы обнародовать отношения. Ранее актриса намекала публике, что ее сердце уже давно занято, но не вдавалась в подробности.

«Скорее всего, это Лиза его убедила обнародовать роман. Это нужно прежде всего ей. С Лизой они познакомились в 2010 году, она участвовала в проекте Первого канала „Лед и пламень“, где Авербух был постановщиком и продюсером. И я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала „Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир“. Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой. Хотя, на мой взгляд, разница в 20 лет некритична. И потом Авербух не старик, ему тогда и 40 лет не было», — рассказала Родина «Комсомольской правде»

Лиза Арзамасова во время ледового шоу Ильи Авербуха «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир» в 2012-м.

Cо своей первой женой Ириной Лобачевой Илья Авербух развелся 13 лет назад. На момент знакомства с Лизой Арзамасовой, он уже давно был свободным человеком. Несмотря на это, в браке пара прожила 12 лет, а 16-летний сын Мартин живет с отцом в его загородном доме. Фигурист ни раз заявлял, что детей он больше не хочет, но кто знает, если его отношения с молодой актрисой окажутся правдой, а не пиаром, возможно, Арзамасова переубедит его в этом. Собеседница издания также уверена, что совсем скоро мы услышим о свадьбе Авербуха и Арзамасовой.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Лиза Арзамасова прокомментировала роман с Авербухом и возмутилась реакцией поклонников.