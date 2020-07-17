В Эрмитаж на два часа! Как успеть посмотреть все шедевры

В Петербурге вновь открылся Эрмитаж. Осмотр экспозиции строго регламентирован. Двигаться по залам дворца можно только по утвержденным маршрутам. Пребывание в музее тоже ограничено — максимум два часа. Чтобы посетители не стояли в очередях, билеты продаются онлайн и на конкретное время. Те же правила действуют и в Русском музее. Как проконтролируют и как успеть посмотреть шедевры, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как красиво и быстро добраться до музея-заповедника «Петергоф». Скоростные «Метеоры» возобновили работу в Петербурге с учетом всех необходимых мер безопасности.