В Эрмитаж на два часа! Как успеть посмотреть все шедевры

Эфирная новость 24

Из-за пандемии коронавируса теперь в музей пускают только ограниченное число посетителей и на определенное время. Передвигаться гостям придется строго по маршруту.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; , 5-tv.ru

В Петербурге вновь открылся Эрмитаж. Осмотр экспозиции строго регламентирован. Двигаться по залам дворца можно только по утвержденным маршрутам. Пребывание в музее тоже ограничено — максимум два часа. Чтобы посетители не стояли в очередях, билеты продаются онлайн и на конкретное время. Те же правила действуют и в Русском музее. Как проконтролируют и как успеть посмотреть шедевры, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как красиво и быстро добраться до музея-заповедника «Петергоф». Скоростные «Метеоры» возобновили работу в Петербурге с учетом всех необходимых мер безопасности.

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