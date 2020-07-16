Как красиво и быстро добраться до музея-заповедника «Петергоф»

В Петербурге к работе вернулся один из самых красивых и быстрых видов транспорта. «Метеоры» снова ходят в Петергоф. Добраться до музея-заповедника проще всего по воде — дорога на скоростном судне занимает всего полчаса. На «Метеорах» соблюдаются все необходимые меры безопасности.

«При входе на причал в обязательном порядке меряем у каждого посетителя температуру. Для нахождения на судне мы рекомендуем всем нашим пассажирам одевать маски. В салонах теплоходов установлены санитайзеры», — рассказал исполнительный директор судоходной компании Юрий Набатов.

Число билетов на «Метеоры» ограничено — на борт берут на 20% меньше пассажиров. А после каждого рейса судно дезинфицируют.