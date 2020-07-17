Любителям динозавров на радость: в Ленобласти откроется палеонтологический парк
На территории Путиловского карьера туристов собираются знакомить с историей зарождения жизни на Земле.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Daniel Schoenen, 5-tv.ru
В Ленинградской области откроют рай для любителей динозавров — палеонтологический парк. Его оборудуют в недействующей части Путиловского карьера — старейшего места добычи известняка, где постоянно находят различные окаменелости. Экскурсии будут водить эксперты-геологи и палеонтологи. На примере сохранившихся останков древних существ они расскажут туристам о зарождении жизни на Земле.
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