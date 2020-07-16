Виторган затроллил Собчак после ее поста в стиле «мамочек»

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Карина Бернтгольц
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Бывший супруг звезды оставил искрометный комментарий под ее постом с фотографией общего сына.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @mvitorgan

Российский актер Максим Виторган потроллил свою бывшую супругу Ксению Собчак в комментариях под новой публикацией ведущей. Накануне звезда разместила на своей странице в Instagram фотографию сына Платона, на которой он пьет из трубочки коктейль, и оставила подпись с вопросом к подписчикам.

«А вы как проводите время?» — поинтересовалась светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

Поскольку Собчак опубликовала типичный семейный пост, похожий на публикации других «мамочек», ее бывший муж решил над этим поиронизировать.

«Я сижу с малышкой дома и зарабатываю по 70 тысяч в неделю», — написал Виторган, одновременно подколов ведущую и посмеявшись над ботами, оставляющими множество подобных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виторган трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, Нино Нинидзе на грузинском языке.

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