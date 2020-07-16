Огненное ДТП с участием фуры под Великим Новгородом сняли с коптера

Мощное ДТП, произошедшее в районе 557 километра трассы М-11 под Великим Новгородом, сняли на видео с квадрокоптера. Авария случилась около 23 часов в среду, 15 июля. На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах видна трасса, посреди которой пробитая разделительная полоса, за ней стоит объятая пламенем машина, вокруг ходят люди. Пробка из-за ДТП растянулась на два километра.

По предварительным данным, на платной трассе Москва — Петербург грузовик, перевозивший материалы, столкнулся с автомобилем дорожной службы, после чего, пробив ограждения, вылетел на встречную полосу и вновь врезался с другим авто. Затем разгорелся пожар. Точная информация о погибших и пострадавших пока не поступала. По данным ГУ МЧС по Новгородской области, на место выехали сотрудники новгородского поисково-спасательного отряда. Причины и обстоятельства аварии уточняются.