Видео: Пламя охватило фуру после жесткого ДТП под Великим Новгородом

|
Алиса Маркова
Срочная новость 28

Мощная авария произошла около 23 часов на трассе М-11.

Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @spb_today

Жуткое ДТП произошло на 557-м километре трассы М-11 под Великим Новгородом около 23 часов в среду, 15 июля. На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru эксклюзивных кадрах видна трасса, посреди которой пробитая разделительная полоса, за ней стоит объятая пламенем машина, вокруг ходят люди.

Согласно предварительным сведениям, грузовик, перевозивший материалы, столкнулся с автомобилем дорожной службы, после чего, пробив ограждения, вылетел на встречную полосу и вновь врезался с другим авто. Затем разгорелся пожар. По словам очевидцев, могут быть погибшие, однако точной информации о пострадавших пока не было. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Отмечается, что сейчас на платной трассе Москва — Петербург образовалась пробка длиной в несколько километров.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.80
-0.33 80.84
0.22
Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020

Последние новости

0:08
Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп пытался написать ее имя мочой в доме
23:49
Видео: Пламя охватило фуру после жесткого ДТП под Великим Новгородом
23:29
Триумфальная победа! «Зенит» выиграл у «Оренбурга» все шесть матчей в истории
23:11
Пациентка умерла в московской клинике пластической хирургии во время липосакции
22:52
Блог, элитная школа и кино: Дочери Зеленского исполнилось 16 лет
22:35
Долги россиян по алиментам достигли рекордной отметки

Сейчас читают

«Не надо Лизу прописывать»: Экс-супруга Авербуха боится за наследство сына
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок