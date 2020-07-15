Видео: Пламя охватило фуру после жесткого ДТП под Великим Новгородом
Мощная авария произошла около 23 часов на трассе М-11.
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Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @spb_today
Жуткое ДТП произошло на 557-м километре трассы М-11 под Великим Новгородом около 23 часов в среду, 15 июля. На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru эксклюзивных кадрах видна трасса, посреди которой пробитая разделительная полоса, за ней стоит объятая пламенем машина, вокруг ходят люди.
Согласно предварительным сведениям, грузовик, перевозивший материалы, столкнулся с автомобилем дорожной службы, после чего, пробив ограждения, вылетел на встречную полосу и вновь врезался с другим авто. Затем разгорелся пожар. По словам очевидцев, могут быть погибшие, однако точной информации о пострадавших пока не было. Причины и обстоятельства аварии уточняются.
Отмечается, что сейчас на платной трассе Москва — Петербург образовалась пробка длиной в несколько километров.
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