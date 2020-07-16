Один человек погиб в жутком ДТП с участием фуры под Великим Новгородом

Один человек погиб в результате жесткого ДТП на 557-м километре трассы М-11 под Великим Новгородом. Об этом рассказали в МЧС. Авария произошла около 23 часов в среду, 15 июля. На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru эксклюзивных кадрах видна трасса, посреди которой пробитая разделительная полоса, за ней стоит объятая пламенем машина, вокруг ходят люди. По дороге разбросан груз, который перевозила фура. Очевидцы рассказали, что в машине лежали мешки с горохом.

По предварительной информации, на платной трассе Москва — Петербург грузовик столкнулся с автомобилем дорожной службы, после чего, пробив ограждения, вылетел на встречную полосу и вновь врезался с другим авто. Затем произошел пожар. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что огненную аварию на трассе М-11 сняли с коптера.