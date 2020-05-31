Секс-скандал, родившийся в стенах самого престижного вуза страны — МГУ, стремительно расползается по аудиториям всей России. Вслед за москвичками харассмент преподавателей разглядели студентки из Петербурга, Омска и не только. Насилие, принуждение, использование служебного положения — безусловное зло, других мнений быть не может. Но! Эта история оказалась далеко не проста.

Напомню, что сначала в одном интернет-издании была опубликована большая статья, в которой утверждалось, что абьюзинг прочно поселился в МГУ. И экзамены простой девушке не сдать без более тесных контактов с преподавателем. Только вот некоторые жертвы неожиданно выступили с категорическим опровержением.

Мы выяснили, что же произошло в МГУ, в других вузах страны, но самое интересное — в голове, как сама она говорит, авторки статьи. И вообще — а что делать если два взрослых человека, студентка и преподаватель искренне любят друг друга.

Артур Ломидзе разбирался в этой истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийные педофилы, годами насиловавшие мальчиков, задержаны в Петербурге.