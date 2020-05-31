Сексизм на оба ваши дома: секс-скандал в МГУ — что правда и что вымысел?
Десятки бывших студентов неожиданно вспомнили, как их обидели много лет назад.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / magebroker/Michael Hartmann; 5-tv.ru
Секс-скандал, родившийся в стенах самого престижного вуза страны — МГУ, стремительно расползается по аудиториям всей России. Вслед за москвичками харассмент преподавателей разглядели студентки из Петербурга, Омска и не только. Насилие, принуждение, использование служебного положения — безусловное зло, других мнений быть не может. Но! Эта история оказалась далеко не проста.
Напомню, что сначала в одном интернет-издании была опубликована большая статья, в которой утверждалось, что абьюзинг прочно поселился в МГУ. И экзамены простой девушке не сдать без более тесных контактов с преподавателем. Только вот некоторые жертвы неожиданно выступили с категорическим опровержением.
Мы выяснили, что же произошло в МГУ, в других вузах страны, но самое интересное — в голове, как сама она говорит, авторки статьи. И вообще — а что делать если два взрослых человека, студентка и преподаватель искренне любят друг друга.
Артур Ломидзе разбирался в этой истории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийные педофилы, годами насиловавшие мальчиков, задержаны в Петербурге.
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