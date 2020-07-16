Куда пропали миллиарды? — АО «ДОМ.рф» подозревают в коррупции

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Виктория Андреева
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Генпрокуратура организовала проверку по факту нерационального использования госсредств.

Куда пропали миллиарды? — АО «ДОМ.рф» подозревают в коррупции

Фото: artfolio.ru

Генпрокуратура организовала проверку в отношении АО «Дом.рф» по факту обращения Счетной палаты России о подозрении в коррупционных преступлениях, передает РБК со ссылкой на пресс-службу госоргана.

Как отмечает издание, 28 апреля представители Счетной палаты составили соответствующее заявление с требованием выяснить, куда были потрачены 11,8 миллиарда рублей, ранее выделенные компании на завершение долгостроев разорившегося ЗАО «Су-155». Первый отчет о ходе проверки поступил 30 июня. Однако в нем не уточнялось, какие конкретно лица или организации являются подозреваемыми в нерациональной трате госсредств.

В свою очередь, представители «Дом.рф» отрицают факт проведения какой-либо проверки в отношении структуры. Более того, в компании отметили, что 15 июня Генпрокуратура лишь запросила необходимые материалы для проверки сведений. 29 июня все документы были предоставлены надзорному ведомству, а также разъяснена позиция организации по факту случившегося.

Отмечается, что признаки коррупционных правонарушений аудиторы обнаружили, проведя анализ работы «Дом.рф» за период с ноября 2019 года по апрель 2020 года.

ЗАО «Группа компаний Су-155» было признано банкротом по решению арбитражного суда Москвы 14 апреля 2016 года. Инициатором выступил «Банк Москвы», заявивший, что в течение продолжительного срока компания не смогла погасить все свои задолженности перед кредитной организацией. Следовательно, не может считаться платежеспособной.

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