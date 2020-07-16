Больше не нужны: экс-жена Аршавина об отношении футболиста к детям

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина шокировала признанием об отношении спортсмена к собственным детям.

Как известно, роман Аршавина и Казьминой начался в 2013 году и просуществовал семь лет. Спустя четыре года отношений, у влюбленных родилась дочь Есеня. При этом дошли до ЗАГСа молодые лишь за несколько месяцев до ее появления на свет. Причиной расставания супругов, по версии самой Алисы, стали многочисленные измены спортсмена. Женщина смирилась с мыслью о разводе, но не могла и подумать, что после разрыва Аршавин вычеркнет из жизни и собственную дочь.

На удивление, ситуация в точности повторяет то, что происходило в отношениях спортсмена и телеведущей Юлии Барановской. Ради Казьминой футболист оставил экс-возлюбленую, ожидавшую от него третьего ребенка.

Несмотря на то, что сам Андрей уверяет, что регулярно уделяет внимание всем детям, его бывшая супруга Алиса утверждает обратное. Звезда настаивает: ее малыши, как родная дочь спортсмена, так и двое от предыдущих отношений, очень привыкли к Аршавину и всякий раз плачут, когда осознают, что «папа» про них просто забыл.

«Андрей — патологический лгун касаемо детей. Да, когда мы были семьей, все шло хорошо, но сейчас. Алиса, средняя моя дочь, до сих пор его ждет, не поняла, что „папа“ ушел. Ни с праздниками не поздравит, ни просто не позвонит — в телефоне заблокировал. Она что ему сделала?! Что мешает общаться? Да, старший Алеша очень в обиде, ему больно, и сейчас сын в том возрасте, когда ему кажется, что все что было раньше — фальшь», — призналась Казьмина в интервью StarHit.

Instagram @alisiaarshavina

В результате такого «наплевательского отношения» к детям даже Есеня, по словам Алисы, начинает забывать родного папу. Казьмина уверена: уделяя время многочисленным любовницам футболист теряет самое дорогое — детскую любовь. Ведь именно сейчас, в столь раннем возрасте, малышам особенно важно влияние отца. В противном случае, повзрослев, они вряд ли сами захотят с ним общаться.

«Он, видимо, хочет дождаться, когда сможет напрямую с ними встречаться. Но случится ли так, это ведь другие дети. Они открыты для общения! И то, что происходит, делает им больно», — с грустью констатировала экс-супруга Аршавина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая теща Андрея Аршавина едко подкольнула спортсмена за прогулку с детьми Юлии Барановской.