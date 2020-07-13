Экс-теща едко подкольнула Аршавина за прогулку с детьми Барановской

Экс-капитан российской сборной по футболу Андрей Аршавин поделился у себя на странице в Instagram трогательными видео прогулки с тремя старшими детьми в парке Мещерский в Одинцово. Но настоящей причиной для встречи была на отцовская любовь, а желание улучшить себе репутацию, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Недавно 5-tv.ru рассказывал, как Аршавин, известный своей слабостью к слабому полу, оказался в центре очередного секс-скандала. Порно-актриса Лола Тейлор рассказала о едва не случившейся у нее оргии с Аршавиным и его друзьями в Геленджике. После этого отношение к футболисту у фанатов стало крайне скептическим, а ему и так многие не могут простить факта многочисленных измен сразу двум своим женам.

Аршавин не особенно горит желанием видеть детей от Юлии Барановской, а недавно пытался снизить размер выплачиваемых на них алиментов. Поэтому встреча с ними казалось невероятной, пока свои пять копеек не вставила его бывшая теща, мать второй экс-жены Алисы Казьминой, имеющей от Аршавина дочь. Она отметилась в комментариях к посту с едким замечанием.

«Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — на что футболист не отреагировал.

Instagram @andrey.arshavin10

На видео, выложенным в Аршавиным, он с детьми катается на велосипедах по парку и гуляет у воды. Если дочка и младший сын стараются держаться поближе к отцу и весело общаются с ним, то его первенец, 14-летний Артем, явно чувствует себя неловко и старается отойти. Подросток уже успел перерасти Андрея, которого шутки про маленький рост преследовали в течение всей его карьеры.

Подписчики Аршавина порадовались не за него, а за детей.

«Очень рада, что вы вместе со своими детьми»;

«Как хорошо, когда папы, пусть и поздно, но начинают общаться с детьми»;

«Дети прекрасные, но их воспитывала Юля, а он начал с ними общаться только после того, как перестал играть», — написали ему в комментариях.

5-tv.ru писал, что в скором времени Аршавин может вернуться в родной «Зенит», но теперь на руководящую должность.