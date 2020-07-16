«Захотела новый дом»: Авербух построит для Арзамасовой особняк

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Яна Вахрушева
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Фигурист разбирает старый дом и планирует построить просторный особняк для молодой избранницы.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Васев Стоян, Instagram @liza_arzamasova, @stroykottedj

Илья Авербух планирует разобрать свой дом на Истринском водохранилище, где он сейчас проживает вместе с 16-летним сыном Мартином и вероятно, Лизой Арзамасовой. У фигуриста не совсем обычные планы: из Instagram-страницы строительной компании ГК «Строй коттедж» стало известно, что деревянный дом разберут, материалы продадут, а на его месте возведут аналогичный, но большего размера. Авербух планирует расширить свою жилую площадь.

«Все течет, все изменяется. И наша жизнь развивается все дальше и дальше. С этим домом связано очень много теплых воспоминаний и я надеюсь, что те люди, которые будут жить в нем дальше, также будут испытывать эту светлую и добрую энергетику», — рассказал Авербух.

 
 
 
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Публикация от СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (@stroykottedj)

Месяц назад блогеры заметили, что Арзамасова выходила в прямой эфир из дома фигуриста. Это подтверждает и фото, сделанное в гостиной дома Авербуха. На фотографии можно заметить дерево, диван и голову статуи кита, который стоит в его доме. Эту же информацию подтвердила и ведущая шоу «Фигурью» Елена Родина в беседе с KP.RU. Она выразила предположение, что планы Авербуха, связанные с перестройкой дома — это желание Лизы переехать в новое жилье. Но, видимо, Илья не хочет терять хороший участок и решил просто построить новый особняк для возлюбленной. Деньги он также решил не терять и продать качественные деревянные материалы, из которых построен прежний коттедж.

«Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова Илья Авербух еще лет десять жил бы в старом доме», — рассказала Родина.

Лиза Арзамасова в гостиной коттеджа Ильи АвербухаЛиза Арзамасова в гостиной коттеджа Ильи Авербуха. Фото: Instagram @liza_arzamasova

Ранее 5-tv. ru сообщил, что предположительно, Авербух и Арзамасова вместе с 2012-го.

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