В СМИ появилась информация, что бывшую жену продюсера Валерии Елену и их общих детей выселили из квартиры в центре Москвы по решению суда, информацию подтвердил Иосиф Пригожин в телефонном разговоре с 5-tv.ru. Суд постановил, что владельцы утратили право пользования из-за долга компании «Бенефит» в размере о четырех миллионов рублей по договору финансовой аренды. Речь идет о трех квартирах в столице и земле в Московской области под постройку дачи.

«Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, не подписывать никаких бумаг», — поделился продюсер. — «Но как можно в XXI веке, имея недвижимости на 100 миллионов. Представляете? Цифра приличная. Взять и это все профукать! Они потеряли три квартиры, они потеряли землю под строительство дачи», — пояснил он.

Среди трех квартир, потерянных первой семьей Пригожина, числится и квартира его бывшей тещи. Он рассказал, что микрофинансовая организация, у которой Елена и ее муж брали кредит, выкинули 82-летнюю женщину на улицу.

«Они заложили даже мамину квартиру, которая осталась на улице в 82 года. Человека выписали в никуда! В XXI веке такое возможно? Мошенники, которые занимаются отъемом квартир у пожилых людей, выдавая им микрозаймы. Кто-нибудь с этим борется?» — рассказал Пригожин.

Бывшая жена Пригожина Елена и ее мама в эфире программы «Пусть говорят» 27 февраля 2020-го. Фото: YouTube.com / «Пусть говорят»

Разбирательства по поводу квартир семьи Иосифа Пригожина тянутся с 2015-го. Бывшая жена Елена встретила нового мужчину намного моложе себя и решила открыть с ним совместный бизнес, но для этого требовались деньги. В банках паре отказали из-за отсутствия официального места работы, но кредит дали в микрофинансовой организации.

«Они заложили все в микрозайцы под 40% годовых. А одну вообще продали квартиру!»— объясни Иосиф Игоревич.

Как рассказала Елена в одном из выпусков программы «Пусть говорят», в кредит они взяли всего четыре миллиона рублей, а в качестве гаранта заложили свою квартиру в центре Москвы на Покровке. Но бизнес быстро прогорел, у Елены и ее избранника образовался большой долг.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Даная Пригожина разозлилась на слухи об очередной ссоре с отцом.