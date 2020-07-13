Конфликт между Иосифом Пригожиным и его 23-летней дочерью Данаей остался в прошлом. Сегодня у продюсера сложились хорошие отношения с наследницей, несмотря на прежние жаркие ссоры. Тем не менее поклонники звездной семьи до сих пор не могут забыть их перепалки и поныне пытаются услышать отголоски той войны.

На днях Даная рассказала в Instagram, что в случае замужества возьмет фамилию супруга. В ответ на это поползли слухи, что девушка якобы намерена как можно скорее оборвать связь с ненавистным папой. Пригожину шокировали такие предположения.

«Мои слова выдергивают из контекста, потом я с ужасом читаю небылицы о себе. Хватит распускать слухи о ссоре с моим отцом на пустом месте! У нас давно все хорошо! И то, что я хочу в будущем взять фамилию мужа — это нормально, а не то, что думают хейтеры. Знаете, иногда мне хочется закрыть страницу в Instagram или удалить ее. Я люблю папу, он самый близкий человек для меня. Мне кажется, кто-то пытается поссорить меня с папой и раздуть скандал на ровном месте», — цитирует Даную портал Starhit.ru.

Несколько лет назад бывшая супруга продюсера Елена Пригожина (Соколова) продала квартиры, которые он оставил детям — Дмитрию и Данае, уходя из семьи. Деньги, по его словам, она потратила на себя и своих любовников. Этот поступок возмутил знаменитость. Но еще больше его шокировало другое: Даная встала на сторону матери и обвинила его в том, что он обделял родных в деньгах и тайно их ненавидел. Девушка объявила об этом в соцсетях и на телевидении. Через некоторое время дети столкнулись с жилищной проблемой, которую их неработающая и понабравшая кредитов мать решить уже не могла. Женщина оказалась в долговой яме и почти оставила себя и детей без крыши над головой. На помощь семье не в первый раз пришел продюсер. Вскоре дочь пересмотрела свое отношение к нему и покаялась в прошлых ошибках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин подверг свое здоровье опасности.