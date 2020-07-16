Видео: парень убегал от преследователя и попал под трамвай

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Алиса Старжевская
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ДТП произошло в Екатеринбург вблизи остановки «Ватутина».

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат, Соцсети

ДТП с участием трамвая произошло в Екатеринбурге недалеко от остановки «Ватутина» во вторник вечером. Общественный транспорт двигался со стороны улицы Маневровой в сторону Ватутина по Технической.

Как передает портал E1.ru, пострадавший молодой человек убегал от преследователя и выбежал на рельсы как раз тогда, когда по ним проезжал общественный транспорт. В итоге у девушки-водителя не было шансов остановить трамвай, который двигался со скоростью 27 км/ч, и молодой человек получил серьезные травмы.

Инцидент был запечатлен на видео камерой в салоне транспортного средства. Все подробности происшествия выясняются, а 18-летний молодой человек сразу же был доставлен в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой в ОКБ № 1.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП с участием трамвая и грузовика, которое произошло опять же в Екатеринбурге.

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