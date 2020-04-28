Авария грузовика с трамваем в Екатеринбурге попала на видео

Два человека пострадали в ДТП с участием трамвая и грузовика с прицепом в Екатеринбурге. Столкновение произошло на повороте на улицу Раевского. Видео дорожного происшествия опубликовало местное издание E1.RU.

Грузовик поворачивал направо, с улицы Блюхера на улицу Раевского, но по неизвестной причине не стал уступать проезд трамваю. В результате столкновения удар трамвайной сцепки о бок тягача образовал пробоину в баке. Горючее начало вытекать на асфальт, его удалось залить водой прибывшим на место происшествия пожарным.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления ГИБДД, в аварии пострадали двое: водитель грузовика и пассажир трамвая. Первый получил перелом лодыжки, второй — черепно-мозговую травму. Пострадавшие доставлены в одну из местных больниц. Ранее сообщалось о более чем десяти пострадавших в ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал о столкновении военного грузовика с боеприпасами и мусоровоза в Новгородской области.