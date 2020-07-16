В Кремле объяснили отказ Путина от поездки в Крым на церемонию закладки кораблей
Ожидается, что торжественное мероприятие состоится в понедельник, 20 июля.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, чем обусловлен перенос поездки российского лидера в Крым на церемонию закладких боевых кораблей ВМФ.
По словам государственного деятеля, Путин счел необходимым провести внеплановое совещание по бюджетному процессу, начало которого традиционно приходится на лето.
«Произошли изменения рабочего плана президента. Ранее анонсированная поездка в Крым и церемония закладки кораблей состоится в понедельник. Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу», — пояснил Песков.
Отвечая на вопрос, почему так важно было провести совещание именно сегодня, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в 2020 году бюджетный процесс требует особого внимания ввиду экономического кризиса на фоне пандемии.
«Бюджетный процесс всегда непростой. В этом году есть отягчающие обстоятельства в виде кризисных проявлений, необходимости балансировки бюджета. Это требует особого внимания и со стороны правительства, и со стороны президента», — констатировал государственный деятель.
В заключение Дмитрий Песков добавил, что Владимиру Путину также предстоит совершить ряд телефонных переговоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал о планах президента РФ Владимира Путина на отпуск в 2020 году.
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