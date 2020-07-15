Президенты ходят в отпуск? Песков раскрыл планы Путина на отдых в 2020 году
Пресс-секретарь российского лидера ответил на один из самых популярных вопросов.
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Фото, видео: ТАСС / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл планы российского лидера на отпуск в 2020 году.
Как пояснил в ходе беседы с корреспондентами государственный деятель, до настоящего времени о конкретных датах ухода Путина в отпуск не сообщалось. Равно, как и сам Песков пока не спешит отправляться на отдых. Причина тому — большая загруженность.
«Мне пока ничего не известно об отпуске президента. Рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные. Что касается меня лично, тоже пока планов не стоил. Пока не понимаю. Если будет возможность — обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить!» — отметил Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина пояснял, что глава государства в принципе не может делать длительные перерывы в работе. Это обусловлено как «здоровым трудоголизмом» российского лидера, так и другими обстоятельствами непреодолимой силы.
«Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск», — заявлял Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму.
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