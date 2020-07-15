Президенты ходят в отпуск? Песков раскрыл планы Путина на отдых в 2020 году

|
Виктория Андреева
72

Пресс-секретарь российского лидера ответил на один из самых популярных вопросов.

Фото, видео: ТАСС / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл планы российского лидера на отпуск в 2020 году.

Как пояснил в ходе беседы с корреспондентами государственный деятель, до настоящего времени о конкретных датах ухода Путина в отпуск не сообщалось. Равно, как и сам Песков пока не спешит отправляться на отдых. Причина тому — большая загруженность.

«Мне пока ничего не известно об отпуске президента. Рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные. Что касается меня лично, тоже пока планов не стоил. Пока не понимаю. Если будет возможность — обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить!» — отметил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина пояснял, что глава государства в принципе не может делать длительные перерывы в работе. Это обусловлено как «здоровым трудоголизмом» российского лидера, так и другими обстоятельствами непреодолимой силы.

«Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск», — заявлял Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.80
-0.33 80.84
0.22
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют

Последние новости

16:35
Эвелина Хромченко показала себя с новым имиджем впервые за 20 лет
16:25
Деревни Подмосковья оказались отрезаны от мира из-за сильных ливней — видео
16:11
«Пелагею видели с другими мужчинами до развода» — подруга Телегина
16:00
В реке Смоленка в Петербурге тонет катер
15:55
Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19
15:54
Головные уборы и new-look: Стиль Татьяны Брухуновой глазами модного эксперта

Сейчас читают

Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок