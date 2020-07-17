Как во Всероссийском детском центре «Океан» подготовились к первой летней смене?

В Приморье открылись летние лагеря. В этом году отдохнуть в них смогут только дети, проживающие регионе, поэтому свободных мест много. Начал работу и Всероссийский детский центр «Океан», который принимал отдыхающих со всего мира, но этим летом особые условия.

Как подготовились в лагере к встрече первой смены, проверил корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера.

Кроссовки на белой подошве Никита начистил так, что можно класть в сумку с вещами без отдельного пакета. Отдыхать в лагерь он ездит каждый год, но в этом уже и не надеялся. Казалось, традиция прервалась. Тем радостнее было услышать приглашение из детского центра «Океан».

«Мне, когда сказали, я был в шоке. Люблю лагерь, потому что там можно завести новых друзей», — рассказывает Никита Болдаков.

Попасть в лагерь в этом году стало проще. В Приморье в оздоровительные центры принимают только местных детей, поэтому свободных путевок много.

Ребята с нетерпением ждали отдыха, а сотрудники детских лагерей — начала работы. И вот он — заезд первой летней смены во Всероссийском детском центре «Океан». Девиз лагеря — «Территория детства» — сегодня даже звучит по-новому. Пройти через КПП с ребенком может только один взрослый и лишь для того, чтобы помочь занести вещи. В следующий раз они увидятся только через три недели — столько длится стандартная летняя смена.

На входе всем меряют температуру, а дети перед заездом в корпуса проходят еще и дополнительную медкомиссию. Практически на каждом углу — автоматические санитайзеры и медицинские маски. Впрочем, такие меры скорее успокаивают, чем напрягают.

Никаких контактов с внешним миром за всю смену — территория детского центра полностью изолирована. В дружине, так здесь называют отряды, ребят вдвое меньше обычного. Перед заездом из кубриков вынесли лишние кровати. Сотрудники живут здесь же всю смену. Не будет в этот раз экскурсий в музеи, океанариумы и кинотеатры, но скучать ребятам не придется.

«У меня вожатые говорят — мы уже забыли, как выглядят дети. Они приготовили массу игр, тематических прогулок, тематических зарядок», — говорит начальник дружины «Бригантина» Евгения Мирошниченко.

Игры и занятия — преимущественно на свежем воздухе, благо погода позволяет. В столовую каждая дружина заходит отдельно, чтобы не было скопления, и дети лишний раз не пересекались в помещении. Но эта вынужденная мера никак не отражается на настроении отдыхающих.

С сегодняшнего дня в Приморье открыт не только «Океан». Детей приняли больше 500 оздоровительных центров. За оставшиеся полтора месяца лета в них отдохнут почти 23 тысячи школьников.