Первый день голосования в республике завершился без нарушений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пости 49% избирателей ЛНР проголосовали в первый день выборов
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Луганской Народной Республике по итогам первого дня голосования составила 48,82%. Об этом 18 сентября журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Марианна Сумская.
«Явка по состоянию на 20:00 мск 18 сентября 2026 года составляет 48,82%», — сказала Сумская. Ее заявление приводит региональная избирательная комиссия во «ВКонтакте».
Первый день голосования в республике официально завершился. По словам Сумской, все избирательные участки на территории региона закончили работу в установленное время.
Ранее 18 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система является максимально открытой и прозрачной, а также способна динамично реагировать на возникающие вызовы.
По словам Памфиловой, Россия готова консультировать другие государства по вопросам организации избирательного процесса, однако не намерена оказывать давление на потенциальных партнеров.
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