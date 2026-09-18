Рекордная явка: почти половина избирателей ЛНР проголосовала в первый день

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 31 0

Первый день голосования в республике завершился без нарушений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Пости 49% избирателей ЛНР проголосовали в первый день выборов

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Луганской Народной Республике по итогам первого дня голосования составила 48,82%. Об этом 18 сентября журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Марианна Сумская.

«Явка по состоянию на 20:00 мск 18 сентября 2026 года составляет 48,82%», — сказала Сумская. Ее заявление приводит региональная избирательная комиссия во «ВКонтакте».

Первый день голосования в республике официально завершился. По словам Сумской, все избирательные участки на территории региона закончили работу в установленное время.

Ранее 18 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система является максимально открытой и прозрачной, а также способна динамично реагировать на возникающие вызовы.

По словам Памфиловой, Россия готова консультировать другие государства по вопросам организации избирательного процесса, однако не намерена оказывать давление на потенциальных партнеров.

 Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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