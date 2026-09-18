Копия отца? Повзрослевший Гном Гномыч показал кадр с отцом из путешествия

Сын Евгения Плющенко показал кадр с отцом из путешествия

Тринадцатилетний Александр, в широких кругах известный как Гном Гномыч, разместил совместный снимок с отцом, заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, сделанный на борту авиалайнера. Об этом молодой человек сообщил в своих социальных сетях.

На фотографии фигурист запечатлен в белой футболке рядом с сыном, который расположился возле иллюминатора. Публикация появилась как в аккаунте Саши, так и в профиле его отца.

«Отправляемся в Анкару и Батуми», — подпись гласит.

Подписчики активно отреагировали на пост, оставив множество теплых слов. В комментариях написали, что Саша — красивый парень и пожелали обоим Плющенко хорошего полета.

Александр и Евгений Плющенко. Instagram*/gnomgnomych

Евгений Плющенко и Яна Рудковская женаты с сентября 2009 года. В их семье растут двое сыновей — Александр и Арсений. Кроме того, у спортсмена есть старший сын Егор от брака с Марией Ермак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13-летний Александр Плющенко зарабатывает собственные деньги с пятилетнего возраста. О том, на что фигурист расходует свои доходы, в интервью YouTube-каналу Эмина Агаларова рассказала его мать — продюсер Яна Рудковская.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.