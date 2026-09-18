Копия отца? Повзрослевший Гном Гномыч показал кадр с отцом из путешествия

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Александр анонсировал поездку в Анкару и Батуми.

Как выглядит повзрослевший Гном Гномы Александр — фото

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Евгения Плющенко показал кадр с отцом из путешествия

Тринадцатилетний Александр, в широких кругах известный как Гном Гномыч, разместил совместный снимок с отцом, заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, сделанный на борту авиалайнера. Об этом молодой человек сообщил в своих социальных сетях.

На фотографии фигурист запечатлен в белой футболке рядом с сыном, который расположился возле иллюминатора. Публикация появилась как в аккаунте Саши, так и в профиле его отца.

«Отправляемся в Анкару и Батуми», — подпись гласит.

Подписчики активно отреагировали на пост, оставив множество теплых слов. В комментариях написали, что Саша — красивый парень и пожелали обоим Плющенко хорошего полета.

.Александр и Евгений Плющенко. Instagram*/gnomgnomych

Евгений Плющенко и Яна Рудковская женаты с сентября 2009 года. В их семье растут двое сыновей — Александр и Арсений. Кроме того, у спортсмена есть старший сын Егор от брака с Марией Ермак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13-летний Александр Плющенко зарабатывает собственные деньги с пятилетнего возраста. О том, на что фигурист расходует свои доходы, в интервью YouTube-каналу Эмина Агаларова рассказала его мать — продюсер Яна Рудковская.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:48
В Волгограде пенсионерка скончалась после отравления грибами
21:41
Росгвардеец помог пенсионерке с подозрением на инфаркт на участке в Москве
21:30
Путин рекомендовал ульяновцу порадовать жену подарком на сэкономленные деньги
21:27
Копия отца? Повзрослевший Гном Гномыч показал кадр с отцом из путешествия
21:20
Путин вручил госнаграды заслуженным работникам ОПК
21:19
Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Политолог высказался о причастности властей Франции к смерти Наташи Рей
Не сдается: Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен