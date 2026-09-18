Росгвардеец помог пенсионерке с подозрением на инфаркт на участке в Москве

Женщина пожаловалась на сильную давящую боль в груди во время голосования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева
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Сотрудник Росгвардии спас 88-летнюю пенсионерку на избирательном участке
Сотрудник Росгвардии оказал первую доврачебную помощь 88-летней пенсионерке, которой стало плохо с сердцем на одном из избирательных участков в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.
«В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках Единого дня голосования на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо. Правоохранитель незамедлительно подошел к женщине и поинтересовался ее самочувствием», — говорится в сообщении.
Там отметили, что пенсионерка пожаловалась на сильную давящую боль в груди. Сотрудник вневедомственной охраны вызвал бригаду скорой медицинской помощи и оказал женщине доврачебную помощь.
До прибытия медиков правоохранитель контролировал состояние пенсионерки и оставался рядом с ней. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц с предварительным диагнозом «инфаркт».
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