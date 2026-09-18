Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 26 0

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу по состоянию на 21:00 мск 18 сентября составила 29,45%. Такие данные следуют из показателей, продемонстрированных во время прямой видеотрансляции Центральной избирательной комиссии России.

На слайде ЦИК указано, что речь идет о выборах депутатов Госдумы IX созыва и ходе голосования по федеральному округу.

Первый день голосования завершился вечером 18 сентября. Избирательные участки закончили работу в установленное время. Голосование проходит в течение нескольких дней.

Отдельно ЦИК учитывает показатели дистанционного электронного голосования. Согласно данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, предоставленным по состоянию на 12:15 мск, явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 50%.

Таким образом, почти каждый второй избиратель, зарегистрированный для участия в голосовании через федеральную платформу дистанционного электронного голосования, уже воспользовался этой возможностью к середине дня 18 сентября.

Данные о явке продолжают обновляться по мере поступления информации от избирательных комиссий. Итоговые показатели будут определены после завершения голосования и подсчета голосов.

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